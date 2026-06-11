Живущий в Израиле бывший ведущий Первого канала высказался о ностальгии по работе

Бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, живущий в Израиле, заявил, что не испытывает ностальгии по работе. Об этом он высказался в видео для YouTube-канала Sheinkin40.

В ролике Привольнов общался с журналистом Станиславом Кучером (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и его женой Тамарой Ивановой, также работавшей в «Контрольной закупке». Иванова призналась, что скучает по съемкам передачи. Она также добавила, что хотела бы поработать с Привольновым как раньше.

«Нет, я не хочу. Мне тут больше нравится. Скажу тебе по секрету, у меня нет никакой ностальгии», — отреагировал Привольнов.

Ранее ведущий озвучил вопрос, который вызывает у него панику. По словам Привольнова, он переживает из-за отсутствия недвижимости в Израиле.