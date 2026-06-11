Диана Гурцкая рассказала об отношениях с 18-летним сыном

Певица Диана Гурцкая рассказала о теплых отношениях с 18-летним сыном Константином Кучеренко. Ее слова приводит Пятый канал.

Артистка сообщила, что ее сын очень заботлив и внимателен. По словам Дианы, Константин вырос таким, поскольку видел, как к ней относится его отец.

«Он замечательный человек, замечательный мальчик. Он радует меня. Моя надежда, моя награда, моя отрада», — заключила Гурцкая.

Сын исполнительницы в беседе с корреспондентами добавил, что обязанность детей ухаживать за родителями прописана в Конституции, как и долг родителя ухаживать за ребенком.

Ранее друг семьи Дианы Гурцкой рассказал о ее состоянии после смерти мужа, замминистра науки и высшего образования Петра Кучеренко.