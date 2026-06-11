Муж поцеловал Селену Гомес в грудь в ресторане

Певица Селена Гомес опубликовала новый пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), который стал темой бурных обсуждений в соцсетях.

На одном из кадров показано, как муж исполнительницы Бенни Бланко целует ее в грудь. Певица одета в рубашку с глубоким вырезом, а сама пара, судя по обстановке, находится в ресторане.

Многие пользователи осудили этот момент. Они посчитали подобное поведение неприемлемым.

«Делать подобное на публике — это безумие!», «Такое ощущение, что для них не существует элементарных правил приличия, хотя они как публичные люди должны соблюдать их в первую очередь», — написали в комментариях.

Пост посвящен отношениям Гомес и ее мужа на расстоянии. Сейчас певица снимается в новом сериале в Лондоне, а ее супруг остается в США. Помимо этого кадра, в карусель вошли фотографии, где пара обнимается на диване и путешествует вместе.

27 сентября Селена Гомес и Бенни Бланко связали себя узами брака в поместье Sea Crest Nursery в Калифорнии. Невеста шла к алтарю в белом свадебном платье без рукавов с открытой спиной от Ralph Lauren. Жених предпочел белую рубашку и черный смокинг того же бренда. Певица несла в руках букет ландышей.