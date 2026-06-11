Бывшая жена Галустяна раскрыла неизвестные факты о возлюбленной артиста

Виктория Штефанец, бывшая жена шоумена Михаила Галустяна, рассказала, что хорошо знакома с его новой возлюбленной, визажисткой Лилией Киосе. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По ее словам, артист нередко приводил Киосе к ним домой, когда они еще состояли в законном браке и жили вместе.

«Мы знакомы с этой женщиной. Она даже приходила к нам домой. По работе, естественно. Мы знакомы столько же, сколько и Миша с ней знаком», — отметила Штефанец.

Виктория подчеркнула, что после развода ни разу не встречалась и не общалась с Киосе. Она добавила, что относится к Лилии с безразличием, ей неважно, кто будет с Галустяном.

Напомним, что брак Михаила и Виктории продлился 18 лет, пару считали одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. В браке у них появились дочки Эстелла и Элина, сейчас им 15 и 14 лет соответственно. В 2025 году пара развелась.

Галустян после развода дал несколько эмоциональных интервью прессе, поделился, что счастлив с новой возлюбленной. Он добавил, что сохранил хорошие отношения с дочерьми-подростками.