Лолита появилась на публике в украшениях за 2,4 миллиона рублей

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская появилась на публике в дорогостоящих украшениях. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

62-летнюю исполнительницу запечатлели с золотистыми серьгами и массивной цепочкой с кулоном американского бренда Tiffany. Стоимость данных изделий составила около 2,3 миллиона рублей.

Кроме того, знаменитость надела очки с затемненными линзами. Отмечается, что их можно приобрести за 128 тысяч рублей. Так, общая стоимость выбранных звездой изделий — примерно 2,4 миллиона рублей.

В апреле Лолита Милявская ответила на слухи о пластических операциях.