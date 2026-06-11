Раскрыта стоимость особняка Екатерины Волковой

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу «Воронины», вместе с мужем несколько лет назад приобрела дом в поселке «Английский квартал» недалеко от МКАД. По данным рынка, аналогичные особняки в этом районе сегодня стоят около 32 миллионов рублей, передает «Звездач».

Стиль — георгианский: красный кирпич, деревянные окна, балконы. Внутренняя отделка выполнена в смешанном стиле — классика сочетается с лофтом. В интерьере преобладают светлые тона, натуральные материалы и сдержанные решения.

В 2025 году актриса купила квартиру в Москве для дочери Лизы. Волкова призналась, что это была давняя мечта — заранее обеспечить ребенка жильем, чтобы в будущем не думать о съеме и переездах. На опубликованных кадрах видна просторная квартира с панорамными окнами и видом на реку, но отделки внутри пока нет.

Ранее Волкова высказалась о проблемах в киноиндустрии. По ее словам, блогеры без профессионального образования все чаще получают роли вместо дипломированных артистов.

Продюсеры сегодня делают ставку не на талант, а на популярность в соцсетях и большое количество подписчиков, считает Волкова. Из-за этого особенно страдают молодые выпускники театральных вузов, которые проигрывают конкурс блогерам.