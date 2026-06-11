Супруга уехавшего из России иноагента "держит в страхе" магазины в США

Журналист Станислав Кучер*, (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который переехал в США, рассказал в эфире YouTube-канала Sheinkin40 о поведении своей жены Тамары. По его словам, женщина устроила настоящую войну продуктовым магазинам Америки из-за проблем с датами на товарах.

«Тамара буквально терроризировала магазины. Она берет продукт и заявляет: „Посмотрите, срок истек!“ — и переворачивает всё с ног на голову», — поделился Кучер*.

Иноагент признался, что ему неловко заходить в торговые точки, где он раньше бывал с женой, так как персонал узнает в нем мужа «той самой женщины».

Ранее Кучер* высказался против стереотипа об американском успехе. Он назвал ошибочным мнение, будто в США каждый гражданин гарантированно достигает своих целей.

Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов*