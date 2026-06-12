Вдова Задорнова потребовала запретить публиковать его шутки без ее согласия

В мае вдова российского сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина обратилась в Московский городской суд с требованием запретить публиковать его монологи, рассказы и шутки в Сети без ее согласия.

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Осенью 2025 года она судилась с первой супругой юмориста Велтой Задорновой из‑за денег, полученных за произведения мужа. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил Mash.

— Бомбина хотела отсудить часть выплат, считая их совместным имуществом, которое должно принадлежать ей. Однако суд отказал — права перешли по завещанию к Велте, а Елена слишком поздно спохватилась, — говорится в публикации.

Инстанция удовлетворила ее заявление и временно запретиал распространять эти произведения, пока идет разбирательство, передает Telegram-канал.

18 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск президента металлургической компании «Норникель» Владимира Потанина к его бывшей жене Наталье Потаниной и запретил дальнейшее разбирательство их дела в Высоком суде Лондона.

Предприниматель обратился в инстанцию после того, как в апреле лондонский суд отклонил его требование приостановить процесс по иску бывшей жены до решения российского арбитража.