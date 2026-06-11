Слава рассказала о жизни после антидепрессантов

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала, что принимала антидепрессанты. На мероприятии Blogger Party от Marie Claire артистка поделилась подробностями того периода, передает «Звездач».

Она призналась, что в трудное время злоупотребляла алкоголем, плакала в прямых эфирах и угрожала хейтерам, из-за чего решила временно уйти из публичного пространства.

По словам певицы, она взяла себя в жесткие рамки: отказалась от еды, алкоголя, курения и всего, что доставляло ей удовольствие. Слава находилась дома, проводила время с семьей и пила антидепрессанты. Это был очень тяжелый период, ставший для нее последней каплей. Артистка серьезно переработала и вымоталась.

Сейчас состояние нормализовалось, она практически полностью восстановилась, но пока отменила все съемки.

Ранее Слава после скандалов, громких обвинений, упреков вернулась к гражданскому мужу Анатолию Данилицкому. По данным СМИ, пара время от времени громко ссорится, расходится, затем сходится вновь.

В прошлом году причиной для разрыва послужили резкие обвинения со стороны Славы в бесконечных изменах и «гареме» из любовниц, отмечали журналисты.