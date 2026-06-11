Слова Хазанова об Израиле вызвали споры в России

«Царьград» обратил внимание на высказывания артиста Геннадия Хазанова в поддержку граждан Израиля. Портал отметил, что Хазанов восхитился стойкостью израильтян, но не прокомментировал ситуацию в приграничных российских регионах.

По данным «Царьграда», в одном из недавних интервью Хазанов высоко оценил «внутренний стержень» жителей Израиля, отметив их мужество и стремление быть на родине в периоды обострения. Портал отмечает, что после этого член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова упрекнула артиста в невнимании к российским соотечественникам. Она противопоставила заявления Хазанова кадрам из Белгорода, где мирные жители, включая сотрудников детских садов, вынуждены работать в условиях регулярных обстрелов со стороны ВСУ.

Еще одним поводом для критики в адрес Хазанова стали его слова, что несколько лет назад израильские медики спасли его жизнь. Критики артиста сочли это проявлением избирательной благодарности.

Ранее в СМИ появилась информация, что 80-летний Хазанов продал несколько квартир и домов в РФ. При этом, по данным «Царьграда», артист продолжает работать в России.