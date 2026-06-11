Молодая жена Константина Эрнста: "Распутницы, в сторону моего мужа даже не смотрите!"

Константин и Софья Эрнст считаются одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Однако в свое время некоторые скептически отнеслись к их союзу. Ведь, как известно, генеральный директор Первого канала старше актрисы на 27 лет.

Однако существенная разница в возрасте не стала помехой для счастья пары. Константин и Софья воспитывают троих детей: десятилетнюю Эрику, восьмилетнюю Киру и шестилетнего Льва.

Эрнст оберегает молодую супругу от любых неудач, за что она ему очень благодарна. Именно муж советует ей, на какие проекты соглашаться, а также выбирает наряды, которые ей стоит надевать на светские мероприятия.

Впрочем, и Софья зорко следит за тем, что происходит с ее супругом. Недавно Константин Эрнст посетил ПМЭФ. Причем туда он отправился без жены, она не могла его сопровождать, потому что была занята работой и тремя детьми. Однако Софья все равно "держала руку на пульсе".