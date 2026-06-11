Екатерина Варнава снялась в купальнике у бассейна на фоне слухов об анорексии

41‑летняя Екатерина Варнава, которую в последнее время всё чаще обвиняют в анорексии, опубликовала в личном свежие снимки в купальнике и продемонстрировала свою фигуру. На фотографиях звезда шоу Comedy Woman запечатлена у бассейна: она сидела в чёрном купальнике, в солнцезащитных очках и кепке.

«Редкое явление в моей жизни, когда я ничего не делаю. Обсуждаем, но не осуждаем», — написала Варнава под фотографиями.

В последнее время знаменитость регулярно сталкивается с критикой в интернете. Пользователи Сети упрекают её не только в чрезмерной худобе, но и в том, что, по их мнению, она «перекроила» себя до неузнаваемости. Недавно Екатерина решила сменить свой имидж и показала результат перевоплощения в соцсетях.

В феврале этого года Варнава призналась, что похудела ещё сильнее. После гриппа сильного отравления и постоянных перелётов она скинула несколько килограммов, что её совсем не порадовало.

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* Признан иноагентом в РФ