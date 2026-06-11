Ольга Бузова задумалась о детях от Лепса

Певица Ольга Бузова не собирается отказываться от мечты о семье и задумалась о детях от своего 63-летнего коллеги Григория Лепса. Об этом пишет Starhit.ru.

В эфире программы на «Love-Радио» артистка отметила, что ей нравится, как сочетаются имена — Ольга и Григорий, при этом певец теперь свободен.

«Он молодой еще. Бесконечно ценю, уважаю его, но любовь это же не план. Должны возникнуть синергия и чувство», — отметила Бузова.

При этом она подчеркнула, что к вопросу семьи подходит ответственно, и «сама готова все справки предоставить и у жениха потребует».

«Я очень честная и ответственная в этом плане, слежу за собой, за здоровьем. Если что, Григорий, номер ты знаешь», — добавила артистка.

Напомним, что летом 2024 года Григорий Лепс вывел на красную дорожку премии Муз-ТВ Аврору Кибу и представил ее как свою невесту. Они планировали пожениться, но жили в разных странах, так как Киба училась в Лондонском колледже моды. При этом 19-летняя девушка опровергала слухи о том, что выходит замуж за 63-летнего Лепса из-за денег, отмечая, что ее семья достаточно состоятельна.

Однако свадьба так и не состоялась. 25 января 2026 года Киба объявила о расставании с Лепсом. Она отмечала, что отношения завершились мирно — «никакой драмы». По словам девушки, они с артистом останутся друг для друга близкими людьми, однако их пути расходятся.