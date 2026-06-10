Дробыш выставил на продажу особняк за 1,22 миллиарда рублей

Композитор Виктор Дробыш выставил на продажу особняк на Новорижском шоссе в Подмосковье. Цена жилплощади — 1,22 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам директора департамента загородной недвижимости консалтинговой компании NF Group Татьяны Алексеевой, дом хотят продать до конца года. При этом, изначально его хотели продать за 1,58 миллиарда рублей, но потом его цена снизилась до 1,22 миллиарда.

«С той ценой, с которой мы сейчас позиционируемся, у нас уже идут фактически еженедельные показы, продолжается переговорный процесс сразу с двумя клиентами. К сделке мы придем в ближайшее время», — объяснила она.

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Алексеева добавила, что первоначальная цена была завышена, но сейчас она близка к реальной.