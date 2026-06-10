Мария Миронова откровенно рассказала о конфликте с бывшим мужем

Актриса Мария Миронова рассказала о конфликте со своим бывшим мужем Андреем Сорокой, который хочет отобрать у нее общего сына Федора через суд. Об этом сообщает Starhit.

По словам актрисы, вся ситуация является для нее абсурдной. Миронова заявила, что ее бывший муж не учитывает график сына — если суд встанет на его сторону, то Федор не сможет учиться.

«Идет суд по поводу порядка общения с ребенком, к сожалению. И той стороной в требованиях и пожеланиях вообще не учитывается график сына. Если мы пойдем господину отцу навстречу, то должны будем перечеркнуть все Федины спортивные интересы, а также учебу в школе», — заявила она.

Миронова объяснила, что ее сын делает успехи в теннисе, а также посещает ряд секций. Из-за этого его график расписан по минутам.

«Хотят увозить его из дома, а живем мы в Московской области, в 40 километрах от города. Даже поездка в Москву — это два часа дороги по пробкам в один конец. При этом совершенно не представляется возможным выстраивать какую-то его школьную, я уже не говорю спортивную, жизнь, так как он каждый день после школы на тренировках, а дальше — ужин и кровать. И это Федин выбор. Это пацан, который ведет меня за руку с четырех с половиной лет. А я просто иду за ним», — добавила она.

Мария Миронова трогательно поздравила старшего сына

Миронова также прокомментировала мнение, которое часто звучит в соцсетях — некоторые считают, что актриса просто не хочет, чтобы ее сын общался с отцом, поэтому чинит искусственные препятствия. По словам актрисы, это не соответствует правде.