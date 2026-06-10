«Какой там зал? Это страшные боли»: Ковалев заявил, что не верит в рак Лерчек

Миллиардер Андрей Ковалев в интервью Денису Ковальскому высказался о ситуации вокруг онкобольной блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Ковалев считает, что Чекалиной удалось относительно легко выйти из сложившейся ситуации. Так, он обратил внимание на то, что девушка, несмотря на тяжелую болезнь, ходит в спортзал.

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— У меня были знакомые, которые ушли из жизни. У них была химиотерапия. Это страшно. Это реально страшно! Какой там тренажерный зал? Какие тусовки? Это страшные боли, дикое мучение. Я не арбитр, ничего говорить не буду. Но человек совершил уголовное преступление и должен понести наказание, — подчеркнул Ковалев.

У Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. 16 марта она вышла на связь и подтвердила информацию об онкологии. Лерчек не смогла сдержать слез, говоря о своем диагнозе, и заявила, что хочет и будет жить.

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