Джнифер Лопес назвала мужчин, с которыми готова переспать

Певица откровенно рассказала о своих симпатиях. Она призналась, что они демонстрируют ее «темную сторону»

© WomanHit.ru

Дженнифер Лопес назвала актеров, которые когда-то произвели на нее сильное впечатление, и с улыбкой призналась, что была бы не прочь оказаться с кем-то из них ближе. Об этом 56-летняя певица и актриса рассказала в откровенном разговоре, вспоминая фильм «Настоящая любовь».

Среди тех мужчин, которых она считала особенно привлекательными оказались Кристиан Слейтер, Вэл Килмер, Деннис Хоппер, Кристофер Уокен, Брэд Питт, Джеймс Гандольфини и Гэри Олдмен. Лопес отметила, что все они были «чертовски хороши» в этой картине, и добавила, что такие симпатии многое говорят о ее «темной стороне».

В том же интервью артистка впервые за долгое время довольно открыто рассказала и о личной жизни. Она призналась, что тяжело переживала развод с Беном Аффлеком, но справиться с этим периодом ей помогли семья и поддержка близких.

Судя по всему Джей Ло справилась с этим, поскольку сейчас свободно говорит и об опыте и о других мужчинах. более того, ее подозревают в новом романе, певица несколько раз выходила в свет не одна.