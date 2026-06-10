Долина оценила шансы вернуть украденные мошенниками деньги

Певица Лариса Долина заявила, что не рассчитывает в полном объеме вернуть деньги, которых она лишилась из-за мошенников, но хочет наказать преступников. Об этом она рассказала News.ru.

Ранее Лефортовский суд Москвы зарегистрировал иск Долиной к четверым осужденным по делу об обмане с недвижимостью. Певица отметила, что судебные разбирательства по этому делу могут затянуться на слишком долгий срок, а у нее нет возможности тратить на тяжбы «четыре жизни».

«Конечно их нужно наказывать, мошенников вообще всех, которые проводят такие жесточайшие махинации. Но верить в то, что я получу ту сумму, которая была заявлена..», - сказала Долина.

Она уточнила, что сумма заявленных в иске средств уменьшилась: теперь речь идет не о 176 миллионах рублей, а о 113 миллионах - «тех деньгах за квартиру». Певица отметила, что «уже не говорит о сбережениях», которые у нее были.

В конце 2025 года Верховный суд России рассмотрел спор из-за квартиры Долиной и вынес решение в пользу Полины Лурье, покупательницы жилья. Мосгорсуд принял решение выселить Долину, учтя другую недвижимость певицы и ее заработок за 2025 год. Представители Лурье получили ключи от квартиры 19 января.

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Во время разбирательств сообщалось, что Долина потеряла квартиру в результате действий телефонных мошенников. Отмечалось, что квартира певицы была продана за более чем 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли преступникам. Они звонили певице, представлялись «сотрудниками спецслужб», убеждали продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».