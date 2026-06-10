Стало известно о решении Пашу заняться новым бизнесом

Продюсер Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов) вошел в число учредителей компании по разработке программного обеспечения, сообщает «Звездач».

Пашу стал совладельцем ООО «Кодкода», владея долей 18,33%. Такой же процент принадлежит его коллеге Вальтеру.

Пашу — российский предприниматель и музыкальный продюсер, родился 16 сентября 1983 года в Москве. Он окончил Московский кредитный колледж, затем Московский международный университет по специальности «Финансы и кредит».

В 15 лет познакомился с Тимати, вместе они организовывали вечеринки в московских клубах. В 2006 году вместе с Тимати и Вальтером Чассемом создал музыкальный лейбл Black Star Inc. Со временем компания выросла в диверсифицированный бизнес, включив сеть ресторанов, fashion-бренды, картинг, компьютерные клубы, салоны красоты, рекламные и продюсерские агентства, маркетинговые коммуникации и другие направления.

В 2010 году Пашу основал бренд одежды Black Star Wear. Лейбл Black Star продвигал таких артистов, как Егор Крид, Клава Кока, Natan, Егор Шип, L’One, Джиган, Миша Марвин, Анет Сай и других. В 2020 году после конфликта с Тимати Курьянов покинул компанию. По данным на 2025 год, выручка музыкального лейбла Black Star превысила 500 миллионов рублей. Также Пашу запускал собственную киностудию и планировал снять полнометражный фильм «Мафия». Он женат на певице Ханне.