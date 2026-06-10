Встреча с женами бойцов СВО и работа с Дружининой: как живет актриса Здорик

Звезда фильма «Ландыши» Ника Здорик считает своей «миссией на ближайшее время» общение с женами участников спецоперации. Как складывается ее карьера, и почему она считает режиссера «Гардемаринов» Светлану Дружинину своей «киномамой», актриса рассказала в интервью News.ru.

Сериал «Ландыши» рассказывает историю Кати и Лехи, который прошел через бои, испытывает чувство вины за погибших товарищей и пытается вернуться к обычной жизни. Ленту зрители и журналисты назвали первым «народным высказыванием об СВО». Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) за роль Кати вручила Нике Здорик премию в номинации «Лучшая актриса сериала».

По словам артистки, она получает множество писем от жен бойцов, принимающих участие в спецоперации, и каждая история важна для нее.

«Недавно мне написала девушка, что благодаря нашей картине ей захотелось жить. «Я просто умирала каждый день, спасибо, что подарили мне силы и надежду», — поделилась она. Ее муж, к сожалению, погиб», — рассказала Ника Здорик.

Она отметила, что хотела бы, чтобы хейтеры, которые называют сериал «пропагандой», пришли на встречу с женами бойцов СВО, послушали и задумались о том, что «на самом деле сейчас находит отклик в сердцах людей».

«У первого сезона больше 100 млн просмотров, у второго — больше 110 млн. Как бы то ни было, наш главный критик — зритель. Мы работаем для людей», — подчеркнула она.

Ника Здорик отметила, что очень благодарна режиссеру Светлане Дружининой, которая позволила сыграть ей в фильмах «Гардемарины. 1787. Мир» и «Гардемарины. 1787. Война», и многому научила.

«Очень важно, кто у тебя будет первым учителем, потому что во многом это задает направление по жизни и в карьере. Я очень рада, что моя первая большая работа случилась именно со Светланой Сергеевной. Да, мне было сложно, я плакала чуть ли не после каждой смены. Но получила огромный опыт», — заявила артистка.

При этом, по словам Здорик, своей главной миссией, по крайней мере, на ближайшее время, она видит поездки в регионы и «общение с женами героев СВО».