Известный пародист Песков распродает имущество

Александр Песков, известный пародист и участник шоу Аллы Пугачевой, уже второй год не может продать квартиру в сталинской высотке на улице Баррикадная в Москве, сообщает Mash.

Стоимость двухкомнатной квартиры площадью 55 квадратных метров на 12-м этаже — около 56 миллионов рублей. Объявление впервые появилось 7 апреля 2025 года. С тех пор его минимум пять раз снимали и выставляли заново, цена колебалась в пределах 55–56,6 миллиона рублей. Покупателей так и не нашлось.

По данным Telegram-канала, на квартире числятся ограничения и обременения, предположительно связанные с долгом 64-летнего артиста — около 13 миллионов рублей. В розыске Песков не значится, задолженности перед налоговой у него нет. Однако с заказами, по информации источника, дела обстоят плохо.

Ранее сообщалось, что Антоний Толмацкий, сын покойного рэпера Децла, выставил на продажу семейную семикомнатную квартиру в центре Москвы, из которой пытается выселить собственную мать. Недвижимость оценили в 90 миллионов рублей, и, по данным канал, покупатель на нее уже нашелся — якобы один из столичных миллионеров.