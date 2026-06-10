Лолита перестала заниматься сексом

Певица Лолита Милявская призналась, что перестала заниматься сексом. Ее слова передает блогер Олег Пилягин в Telegram-канале.

«Я вышла из большого секса, да и из маленького вышла!» — отметила артистка.

Милявская объяснила, что работа заменила ей интим. По словам исполнительницы, карьера ей заменяет все.

«Это сублимация. Это длиннее любого оргазма физиологического. Намного длиннее. Послушайте женщину в 62 года! Мне не с кем заниматься сексом, поэтому я им не занимаюсь», — рассказала певица.

В феврале Лолита рассказала, что испортила себе отпуск курением электронных сигарет. По словам музыкантки, ей пришлось вызывать скорую из-за панической атаки. Врачи диагностировали артистке спазм сосудов. Медики предупредили певицу, что дальнейшее курение электронных сигарет приведет к новым приступам панических атак, а также повышению давления.

В мае Милявская призналась, что ее попытка отказаться от курения привела к появлению нового пагубного пристрастия. По словам певицы, «заменителем» сигарет для нее стали леденцы. Артистка призналась, что поглощает их в больших количествах — и днем, и ночью.