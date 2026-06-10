На днях в Сети распространилась информация, будто Валерия и Иосиф Пригожин расстались после более 20 лет совместной жизни. Однако знаменитости быстро опровергли эти данные.

Более того, у супругов грандиозные планы. Певица и продюсер отправляются в большое турне на Дальний Восток. А потом они и вовсе покинут Россию.

"В июле и августе у нас запланирована серия концертов в Турции, вот там планируем совместить работу с небольшим отдыхом", - рассказала Валерия.

Певица и продюсер много времени уделяют работе. Их график расписан на месяцы вперед. Однако когда они все же бывают дома, то полностью погружены в быт. "Убирать, готовить, гладить, шить, вязать - все это я умею. Иосиф все мужские домашние задачи умеет решать своими руками - по части и электрики, и сантехники. И машину, если надо, починит", - похвасталась артистка.

А еще в свободное от работы время Валерия и Иосиф Пригожин стараются чаще видеться с внуками. Отметим, что от младшего сына Арсения у певицы внуки Селин и Мирон. Мальчику недавно исполнился год, а девочке уже пять лет.