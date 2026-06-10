Вадим Галыгин высказался о скором пополнении в семье

Актер и телеведущий Вадим Галыгин заявил, что всегда находит время для семьи, даже в самые загруженные дни. Отвечая на вопрос о беременной жене, отметил, что она чувствует себя хорошо, пишет «Пятый канал».

По словам Галыгина, он очень ценит утренние часы, так как проводит их с детьми.

«Все делаем. Делаем абсолютно все. И учимся, и спортом занимаемся, и просто проводим время, дурака валяем», — рассказал артист.

Он также отметил, что его беременная жена чувствует себя «прекрасно».

Напомним, что ранее жена Вадима Галыгина Ольга Вайнилович объявила о беременности в соцсетях. Она поделилась кадрами с вечеринки, на которой супруги узнали пол ребенка — у артиста родится сын. Для Галыгина это будет четвертый ребенок. Кроме того, в июне 2025 года он стал дедушкой: его дочь от первого брака родила сына.