Сделано шокирующее заявление об инопланетянах

Американский режиссер Стивен Спилберг уверен, что инопланетяне посещали Землю и, возможно, даже живут среди людей. Перевод его слов приводит Telegram-канал Пул N3.

Режиссер, снявший кассовые голливудские фильмы, в том числе и «Близкие контакты третьей степени» и «Инопланетянин», отметил, что его уверенность основывается на косвенных доказательствах, которые ему удалось собрать, а также на документальных фильмах и показаниях, которые звучали на слушаниях в Конгрессе.

«Я абсолютно уверен, что инопланетяне посещали Землю и находятся здесь до сих пор. И кто знает — возможно, они были здесь всегда», — подчеркнул он.

Ранее в США опубликовали около 160 файлов с информацией о потенциальных неопознанных летающих объектах, которые были собраны военными, NASA и другими ведомствами с 1940-х годов.