Стало известно о заработке Влада Топалова на своем бизнесе

Строительный бизнес Влада Топалова принес 261 миллион рублей выручки в 2025 году, сообщает Super со ссылкой на Rusprofile. Речь идет о компаниях «МСМ Инжиниринг» и «МСМ Инжстрой». Однако чистая прибыль оказалась скромнее — всего 1,8 миллиона рублей.

Первая фирма, основанная в 2023 году, до прошлого года работала в убыток. Вторая компания за год заработала 1,23 миллиона рублей, из которых 1,15 миллиона составила прибыль.

Новых музыкальных хитов у бывшего участника дуэта Smash!! не появлялось. В прошлом году у артиста родился третий сын, после чего Топалов вместе с женой Региной Тодоренко вернулся в шоу-бизнес в качестве ведущего.

Строительный бизнес, судя по цифрам, приносит значительную выручку, но пока не стал серьезным источником доходов. Основные заработки Топалова по-прежнему связаны с медийной деятельностью.

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