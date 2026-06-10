Алексей Нилов признался, что часто пьет обезболивающие после операций

Заслуженный артист России Алексей Нилов признался «Пятому каналу», что ему часто приходится пить обезболивающие после операции.

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Нилов перенес три хирургических вмешательства. По словам артиста, обезболивающие помогают ему выходить в свет и «улыбаться». Одна из журналисток выразила опасения, что прием таких препаратов в большом количестве может негативно повлиять на его здоровье. Актер признался, что это его не волнует.

«Я думаю, что если мы не испортили желудки в 90-х, то вряд ли что-то нас сломает», — поделился артист.

Нилов уточнил, что восстановление после операций протекает успешно и скоро закончится.

Алексей Нилов известен по роли капитана милиции Андрея Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей». В его фильмографии более 70 работ. Он играл в таких проектах, как «Жизнь одна», «Группа крови», «Пять минут тишины. Симбирские морозы», «Чужой район», «Условный мент», «Невский».

В 1986 году Нилов принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Он является ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС I степени.