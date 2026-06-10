Певица Анжела Петрук погибла с музыкантом группы «Ностальгия»

61-летняя певица Анжела Петрук и 63-летний клавишник группы «Ностальгия» Евгений Сокун утонули в Финском заливе, недалеко от городского поселения Приморское в Ленинградской области. Об этом в среду, 10 июня, сообщи сын исполнительницы Максим Петрук на своей странице в социальных сетях.

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В начале июня музыкант отправился на рыбалку вместе с артисткой — позднее оба пропали без вести. Впоследствии на берегу водоема были найдены машина и перевернутая лодка. Добровольцы и водолазы обнаружили тела пропавших утром 6 июня.

— С прискорбием сообщаю, что мамы больше нет, она погибла. (…) До последнего не хотелось верить, но, к сожалению, моей мамы больше нет, — написал Петрук.

Он добавил, что прощание с певицей пройдет на Южном кладбище в субботу, 13 июня, в 13:00.

Ранее двое мужчин утонули и еще один пропал в водоемах Подмосковья 8 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. Один из них утонул в пруду в деревне Высоково в Истринском муниципальном округе. Другая трагедия произошла на озере Сиваш в Щелкове.