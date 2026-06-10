Раскрыты гонорары российских звезд за летние концерты

Июнь для артистов — старт гастрольного сезона на курортах. Промоутеры рассказали kp.ru, кто из звезд заработает этим летом больше всего.

Глава компании «Ру-концерт» Евгений Морозов отметил, что сейчас почти не бывает аншлагов. Максимальная заполняемость залов — 80%, и то в центральных регионах. Региональная публика жалуется на дорогие билеты. Однако даже в кризис есть лидеры.

Кассовый концерт Григория Лепса стоит от 5 миллионов рублей. Филипп Киркоров после многолетнего перерыва «вернулся в гастрольную гонку». Его гонорар — 5–6 миллионов рублей. По словам Морозова, Киркоров и Лепс возглавляют список самых богатых российских звезд, поскольку удачно вложили деньги в бизнес и недвижимость.

Среди певиц самая высокооплачиваемая — Надежда Кадышева. Ее гонорар в отдаленных регионах доходит до 20 миллионов рублей. Артисты старше 50 лет собирают залы стабильнее молодежи, поэтому прокатчики охотно возят Леонида Агутина, группу «Руки Вверх!», Стаса Михайлова и Лолиту.

Среди молодежи лидирует 20-летний Ваня Дмитриенко — его гонорар от 5 до 9 миллионов рублей. На втором месте Xolidayboy, на третьем — Акмаль. У каждого из топ-5 молодых исполнителей гонорар от 2 миллионов рублей.

На волне ностальгии хорошо зарабатывают звезды 90-х. Татьяна Буланова в некоторых городах получает до 6 миллионов рублей. Виктор Салтыков — 1,5 миллиона, его бывшая жена Ирина Салтыкова — 1,2 миллиона. Катя Лель зарабатывает от 700 тысяч рублей, певец Шура — от 800 тысяч.

При этом группа «А-Студио», по словам Морозова, уже не собирает большие залы. Полине Гагариной для возвращения популярности нужны новые хиты — сейчас она больше увлечена личной жизнью, добавил он.