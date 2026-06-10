Певица МакSим полностью отказалась от летнего отдыха

В этом году певица МакSим отказалась от отпуска.

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По словам ее менеджера Яны Богушеской, исполнительница хита «Знаешь ли ты» полностью посвятит себя работе.

— Этим летом Марина (настоящее имя певицы — прим. «ВМ») не будет отдыхать. У нас впереди съемки, концерты и презентация книги, — рассказала Богушевская.

Она также отметила, что певица активно готовится к празднованию дня рождения. В этом году ей исполнится 43 года. По словам Богушевской, МакSим планирует отметить праздник в кругу родных, передает Общественная Служба Новостей.

Ее коллега, певица Катя Лель, наоборот, старается каждый год выезжать на отдых. По словам исполнительницы, она обожает Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Италию. В ее планах также посетить Китай.

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс в свою очередь заявила, что предпочитает отдых в Крыму или на другом российском курорте, где есть море. Она также отметила, что со временем научилась отдыхать на работе и поняла, что полноценный отпуск ей не нужен.