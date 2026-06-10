Валерия выступила против запрета фонограммы

Певица Валерия высказалась против запрета фонограммы на выступлениях российских артистов. Она считает, что аудитория должна сама выбирать, что какое шоу она хочет видеть. Такое мнение артистка выразила в разговоре с kp.ru.

Валерия заявила, что для некоторых зрителей важнее сам артист, его подача и энергия на сцене. Такая публика, по мнению певицы, может быть готова закрыть глаза на использование фонограммы на концерте.

«Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Аудитория должна сама сделать выбор. Есть ведь зрители, которые считают, что главное — это шоу и танцы, а как поет артист, не важно», — подчеркнула артистка.

При этом сама Валерия призналась, что относится к числу артистов, которые во время выступлений поют самостоятельно. По ее словам, у исполнителей старой закалки есть запас прочности, которая позволяет им не пользоваться фонограммой. В свое время такие артисты получили опыт благодаря бесконечным повторениям, перезаписям неудачных дублей и другим подобным ситуациям.

До этого Валерия также прокомментировала сообщения о разводе с Пригожиным. Певица показала, как прогуливается по Москве вместе с супругом и призвала не верить слухам, доверяя информации только от первого лица.