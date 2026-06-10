Бывшая жена Родригеза пытается сорвать его свадьбу с новой возлюбленной

После новости о помолвке шоумена Тимура Родригеза его бывшая жена Анна Девочкина инициировала исполнительное производство, решив взыскать с телеведущего средства на свое содержание. Об этом пишет StarHit.

Напомним, что резидент Comedy Тимур Родригез в 2023 году заявил о разводе с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака, в котором родились сыновья Мигель и Даниэль. В октябре 2025 года стало известно, что телеведущий подал иск в суд, добиваясь пересмотра соглашения, заключенного ранее с бывшей женой. По условия брачного договора шоумен ежемесячно переводил Анне 500 тысяч рублей. Суд встал на сторону Родригеза и отменил эти выплаты.

Однако в начале июня артист получил уведомление о начале исполнительного производства, по которому Анна Девочкина вновь требует 500 тысяч в месяц, пишет издание.

При этом источники в окружении шоумена сочли, что все это связано с помолвкой шоумена, подчеркнув, что «Анна ведет себя как обиженная женщина и пытается оттяпать кусок побольше».

«Мы неоднократно говорили Ане, что нет смысла держать обиду, когда у тебя все хорошо — новый обеспеченный мужчина, квартира в центре Мадрида, дети ходят в лучшие школы Испании, Тимур оставил все. Зачем воевать? Но она даже слушать не хочет», — рассказала изданию на условиях анонимности одна из подруг Девочкиной.

В свою очередь адвокат Родригеза Сергей Жорин выразил надежду, что судебные приставы «максимально внимательно отнесутся к материалам исполнительного производства».

«Надеемся, что личные эмоции, обиды или желание испортить человеку важное событие в жизни никак не повлияют на процессуальные решения и не приведут к необоснованным ограничениям, таким как запрет на выезд, арест счетов или иные меры принудительного исполнения. На данный момент, как видно из постановлений пристава — никаких долгов нет», — подчеркнул он.

Ранее Тимур Родригез сделал предложение Кате Кабак. Сейчас пара готовится к свадьбе.