Стал известен пол шестого ребенка Натальи Водяновой

Недавно Наталья Водянова рассекретила беременность. У знаменитой модели будет шестой ребенок. Теперь стало известно, какого он пола.

У прославленной манекенщицы будет девочка, утверждает "Антиглянец". Отметим, что модель родила троих старших детей от британского аристократа Джастина Портмана. Самый старший ее сын — Лукас на днях с отличием окончил Брауновский университет. 20-летняя дочь Натальи Нева и 19-летний Виктор продолжают учиться в престижных заграничных колледжах. От второго мужа Антуана Арно Водянова родила сыновей Максима и Романа, им сейчас 12 и 10 лет.

Получается, для Водяновой это будет вторая дочь. Ранее Наталья призналась, что стала более ответственной за свое благополучие, которое, как подчеркнула красавица, тесно связано с благополучием ее детей. Кроме того, сообщила Наталья, она прекрасно понимает, насколько ей повезло стать многодетной матерью будучи здоровой и не обремененной финансовыми проблемами.