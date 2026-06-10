Актриса и телеведущая Екатерина Варнава получила гонорар в размере 30 тысяч евро (около 2,5 миллиона рублей) за проведение частного мероприятия в Сен-Тропе, сообщает Shot.

Вечеринка была организована в честь дня рождения «мисс Украины – 2019» Маргариты Паша. Соведущими Варнавы стали бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон и Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В контракте артистки прописаны определенные условия: перелет только бизнес-классом, номера люкс и велкам-зона на площадке. Варнава также требует отсутствие резких запахов — в противном случае гостиницу придется срочно менять. В число напитков входят четыре бутылки вина (примерно на 100 тысяч рублей), джин и ингредиенты для безалкогольной «Кровавой Мэри». Из закусок — салаты, фрукты и сыры (эмменталь, грюйер, пармезан, сорта с плесенью). Горячее — лосось на гриле с овощами.

Варнаву захотели признать иноагентом

Варнава также зарабатывает за границей на гастролях своего кабаре-шоу Drama Queen. Цена билета на мюзикл доходит до 100 евро (около 8 тысяч рублей). Летом запланированы выступления в Казахстане и Латвии. После отъезда из России юмористка несколько раз приезжала в Москву для фотосессий, спектаклей и светских мероприятий. Сейчас она продолжает отдыхать на Лазурном берегу.

* Признан в РФ иностранным агентом.