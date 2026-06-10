Переезд музыканта Андрея Макаревича* (признан в РФ иностранным агентом) из Израиля в Польшу не обеспечит ему безопасности. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев.

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Парламентарий назвал релокантов, уверенных, что Россия является «худшим местом на Земле, а вокруг какой-то рай», «зайцами, обреченными бегать по всему миру». Он подчеркнул, что Израиль, Дубай или даже Польша не гарантируют безопасности релокантам.

По мнению Матвейчева, покинувшие страну россияне не осознают масштаба происходящего. Депутат отметил, что идет мировая война и происходит гигантский кризис, каких не было несколько веков. Поэтому сейчас весь мир превращается в одну сплошную горячую точку. В подобных условиях, указал Матвейчев, безопасных мест нигде нет и не будет в ближайшие 20–50 лет, а постоянные переезды, смена стран и адаптация лишь поглощают у релокантов ресурсы, не давая при этом никаких гарантий.

Депутат подчеркнул, что самые защищенные места расположены именно в России. А Польшу, куда уехал Макаревич, не считают безопасной даже сами поляки, поскольку Варшава прямо принимает участие в войне против России и занимается постоянными антироссийскими провокациями.

8 июня стало известно, что Макаревич отправился в концертный тур после ракетного обстрела его дома в Израиле. 12 июня он выступит в столице Польши Варшаве. Позже концерты музыканта пройдут в Кишиневе, Белграде и Тель-Авиве.

Ранее в Молдавии отменили концерт Андрея Макаревича и Лаймы Вайкуле.

*признан в РФ иностранным агентом.