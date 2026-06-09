Ингеборга Дапкунайте высказалась о возвращении в Россию

Актриса Ингеборга Дапкунайте рассказала о том, вернется ли она в Россию. Об этом она рассказала на интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева* признана иноагентом в России).

Дапкунайте покинула Россию в 2022 году. Сейчас она живет в Лондоне. По словам актрисы, в последнее время она занята в спектакле по собственному сценарию — за его постановку отвечает ее бывший муж Саймон Стоукс.

Как рассказала Дапкунайте, в России она не была уже четыре года. На вопрос о том, вернется ли она обратно, артистка ответить не смогла.

«Представляю ли, что могу в перспективе приехать в Россию? Я не думаю об этом. Во-первых, я даже формально не могу поехать, потому что мне нужна виза. А так... Я не знаю, насколько все должно измениться. Я не знаю, захочу ли», — заявила она.

Дапкунайте добавила, что прожила в России хорошую жизнь, но подчеркнула, что больше не может жить в этой стране.

«Так получилось, мы больше не можем жить там. Можно ли было дальше жить? Я не могу на этот вопрос ответить. Очень бы хотела. Но не знаю. Я сделала тогда так, как сделала. Все! Этого уже нет! У меня были близкие друзья. Кто-то из них остался, кто-то нет», — добавила актриса.

*признана иноагентом в России.