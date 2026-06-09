Сиенна Миллер выходит замуж за отца своих двоих детей: подробности

Сиенна Миллер и её возлюбленный Оли Грин объявили о помолвке — об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники из близкого окружения пары. По данным инсайдеров, радостное событие произошло вскоре после того, как у пары появился второй ребёнок — в начале мая этого года.

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Друзья пары отмечают, что помолвка стала логичным продолжением их пути — союз строится на доверии и общих ценностях, а решение связать себя узами брака лишь закрепило то, что уже давно было очевидным для близких. Детали предстоящей свадьбы держатся в секрете.

Влюблённые вместе с февраля 2022 года. В 2023‑м у них родилась дочь, а в прошлом году актриса сообщила, что снова готовится к рождению малыша. И всё это вопреки разнице в возрасте: Сиенна старше избранника на 14 лет. Она также воспитывает 13‑летнюю дочь от актёра Тома Старриджа.