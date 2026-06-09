Сын Децла рассказал о скандале с матерью

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий прокомментировал скандал со своей матерью Юлией Киселевой — ранее в сеть попало видео, на котором он требует мать покинуть квартиру. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Толмацкого, он не собирается выгонять мать из дома.

«Сразу хочу прояснить: никто никого не выселяет. Ситуация не такая, как ее иногда представляют. Квартира оформлена на мою бабушку, и именно она твердо решила разменять ее на две квартиры, потому что содержать ту квартиру больше нет финансовой возможности», — объяснил он.

Толмацкий добавил, что уже несколько лет является доверенным лицом бабушки. На него же легли вопросы продажи квартиры. При этом он признал, что на видео ведет себя слишком эмоционально. Впрочем, раскрывать подробности семейного конфликта он отказался.

«К сожалению, один эпизод, когда эмоции взяли верх, попал в интернет без контекста: там не видно ни нашей предыстории, ни всех тех шагов, которые мы делали, чтобы найти выход без конфликта. <...> Я понимаю, что выгляжу эмоционально, резко и невоспитанно. Это действительно был момент, когда многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки. Я не считаю такое поведение правильным и не пытаюсь его оправдывать. Но я также знаю, что ни один человек не может быть понят по нескольким секундам записи, вырванным из контекста многолетней семейной истории», — заявил Толмацкий.

Ранее Мария Погребняк обвинила сына рэпера Децла Антония Толмацкого в попытке выгнать мать на улицу.