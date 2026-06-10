Сябитова призналась, что отказалась от поездок за границу из-за неприятных случаев

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что отказалась от поездок в другие страны после пары неприятных инцидентов.

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Об этом в среду, 10 июня, она поделилась в беседе с журналистами.

— После неприятных инцидентов во время заграничных поездок я как-то открестилась, — высказалась сваха, отметив, что порой незнание чужой культуры может привести к проблемам.

Поэтому теперь артистка проводит все свое свободное время в загородном доме — это стало для нее идеальным вариантом для восстановления сил.

— Я сейчас отпуск провожу в Подмосковье. У меня там огород, люблю копаться. И это самый лучший отдых, — цитирует звезду «Общественная служба новостей».

До этого телеведущая рассказала, что на телеэкраны выйдут новые выпуски «Давай поженимся», где в качестве женихов и невест будут представлены уже внуки тех, кто нашел любовь на известной передаче.

Кроме того, недавно знаменитая сваха заявила, что певице Клаве Коке стоит родить ребенка сразу после свадьбы. По словам Сябитовой, в современном мире можно совмещать работу и материнские обязанности.