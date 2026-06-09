Долина обратилась в суд за возмещением 176 миллионов рублей

Певица Лариса Долина обратилась в Лефортовский районный суд Москвы — она рассчитывает получить возмещение ущерба в размере 176 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции города Москвы.

Иск подан против Анжелы Цырульниковой, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основы. Все они были осуждены за мошенничество с квартирой Долины. Согласно иску, Долина хочет получить деньги в качестве возмещения ущерба, который она понесла из-за их действий.

Напомним, что Долина попала в крупный скандал после продажи своей квартиры в Москве. После подписания сделки певица обратилась в суд — она заявила, что действовала под влиянием мошенников, а сделку необходимо аннулировать. Изначально суд встал на ее сторону и вернул квартиру, но не обязал Долину вернуть деньги обратно покупательнице Полине Лурье. Позже это решение было пересмотрено Верховным судом, а Мосгорсуд постановил выселить исполнительницу из квартиры в пользу Лурье.

Ранее суд изъял участок у женщины, на карту которой Долина переводила деньги под влиянием мошенников.