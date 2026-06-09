Актёр Соловьёв пожаловался на странные преследования

Харизматичный актёр и многодетный отец Константин Соловьёв известный по ролям мужественных героев в мелодрамах и сериалах таких как «Его любовь», «Моя любимая свекровь», «Механика любви», «От встречи до разлуки», «Склифосовский», «Анна Герман. Эхо любви» и многих других проводит лето с любимой четвёртой женой Валентиной Карчевской. Счастливая пара любит проводить время, нежась в гамаке и осыпая друг друга поцелуями под песню «Надвигается кайфун». Но навязчивые поклонницы омрачают жизнь звезды. На днях раздосадованный артист обратился к подписчикам в своей социальной сети с жалобой, дескать, ему досаждает назойливая поклонница. Подписчики посоветовали жертве преследований отправиться в полицию.

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«Други мои, такое происходит: у меня на районе (актёр проживает неподалёку от «Мосфильма» прим. Авт) назойливая поклонница», – обратился Константин Юрьевич к подписчикам со страницы социальной сети. – «Она ходит, улыбается и машет, когда меня видит на балконе», – рассказал Соловьёв. – «Когда я занимаюсь на турниках, она подходит ко мне, начинает до меня дотрагиваться, пытается со мной разговаривать», – продолжил рассказ Константин. – «Ну, я очень культурный человек», – признался артист и поделился намерениями, что собирается послать навязчивую даму, куда подальше. – «Не понимаю, что может быть у человека в голове, чтобы ходить за актёром?!» «У неё вообще, наверное, нет личной жизни», – предполагает артист, – «Ужас какой-то». «Успокойтесь дамочка!», – призывает он воздыхательницу. «Успокойтесь уже!», - взмолился Соловьёв. – «Фотография моя есть, автограф подписал».

Несколькими днями ранее, на недавнем выходе в свет, артист признался, что ему плевать на высокие кинематографические награды, а главная награда для него – любимая Валентина (избранница моложе Константина Юрьевича на 19 лет прим. Авт.)

Что побуждает поклонников преследовать актеров? Ответ на этот вопрос даёт клинический психолог, научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава России Ольга Коротина.

«В числе преследователей чаще замечены представители слабого пола», — отмечает Ольга Викторовна.

Есть несколько причин.

Например, бредовые любовные переживания, это бывает при психиатрических диагнозах, когда есть уверенность в том, что в неё или в него влюблены, но этот факт скрывают, и своим преследованием навязчивый поклонник или поклонница как бы показывает, что обо всем знает и готов к коммуникации.

Конечно, это не нормативное поведение, а болезненное.

Преследователи могут придумывать и верить в ложные идеи, которые полностью захватывают сознание и не поддаются изменениям извне.

Сталкинг или сталкерство (упорное преследование) может проявляться как личностное расстройство, эротомания, аффективная патология и т.д.

Это может быть также и навязчивыми мыслями и желаниями, связанными с объектом вожделения, а также манипуляциями. В некоторых случаях навязчивое преследование объекта страсти против его воли усиливается и может стать опасным. В таких случаях не надо вступать ни в какие диалоги для того, чтобы сталкер понял, что в данном случае настойчивость не приводит к желанным результатам. В данном конкретном случае, я рекомендую актёру Константину Соловьёву не отвечать на действия дамы»