Полина Диброва объяснила, почему они с Романом Товстиком до сих пор не поженились

Полина Диброва призналась, что они с Романом Товстиком не торопятся жениться. В свежем выпуске шоу «Звёзды сошлись» экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва пояснила, что пока у её нового избранника продолжаются суды с бывшей женой — их необходимо закончить ради спокойствия детей.

Предложение руки и сердца, к слову, Полина пока так и не получила.

«Сначала нужно получить предложение. Ещё пока мы терпим, ждём. Идут суды с бывшей женой. Я очень рассчитываю на благоразумие этой женщины, чтобы дети были в спокойствии. Как только все завершится, мы сможем строить следующий этап нашей жизни», — высказалась Диброва.

По мнению Полины, такие важные события должны происходить в тот момент, когда все остальные проблемы, включая юридические, улажены.

Напомним, о романе Романа Товстика и Полины Дибровой стало известно летом прошлого года — тогда же появилась новость о разводе Полины с Дмитрием Дибровым. Сообщалось, что после 16 лет брака она ушла к бизнесмену, с которым у неё закрутился роман незадолго до разрыва с ведущим. Вместе с детьми Полина переехала в дом неподалёку, чтобы сыновья — 15-летний Александр, 11-летний Фёдор и 10-летний Илья — могли видеть отца.