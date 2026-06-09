Директор Пугачевой ответила на слухи о ее долгах по коммуналке

У певицы Аллы Пугачевой нет задолженности за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом «Газете.Ru» заявила директор артистки Елена Чупракова.

По словам представительницы артистки, информация о задолженности за электричество в квартире на Арбате не соответствует действительности.

«Нет. Мне присылают счета, и я все оплачиваю по справкам. Никакой задолженности нет», — ответила она на вопрос о долге.

Что касается информации о продаже квартиры, директор певицы заявила, что не располагает сведениями об этом.

Ранее в СМИ появилась информация о долге Аллы Пугачевой за электричество с октября 2023-го по январь 2026 года в размере 8722 рубля. Сообщалось, что в июне мировой суд зарегистрировал иск энергокомпании к певице.