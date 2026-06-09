Мать Гарика Харламова сообщила о страшном горе

В семье Гарика Харламова горе. Печальную новость сообщила его мать Наталья.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Наталья Харламова сообщила о смерти супруга.

"Гоча Малания. 1952-2026. Светлая память и Царствие небесное тебе. Спасибо за любовь. Спасибо за 35 лет жизни. Спасибо за наших детей…" - написала Наталья Харламова.

От мужа она родила дочерей Екатерину и Алину. Что именно случилось с супругом, мать известного юмориста Гарика Харламова уточнять не стала. Многочисленные подписчики выразили соболезнования и слова поддержки убитой горем женщине.

Катерина Ковальчук прокомментировала новость, что ждет ребенка от Гарика Харламова

Напомним, что родители Гарика Харламова развелись, когда тот был подростком. Интересно, что отец забрал сына себе и увез в США, куда эмигрировал после расставания с женой. В это время мать устроила свою личную жизнь, родила дочек - близняшек Екатерину и Алину. Вскоре после этого события Гарик Харламов вернулся из Америки в Россию.