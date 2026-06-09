Погребняк жестко раскритиковала сына Децла

Блогер Мария Погребняк обвинила сына рэпера Децла Антония Толмацкого в попытке выгнать мать на улицу и поинтересовалась, «не жмет ли ему совесть». Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Напомним, что Децл (Кирилл Толмацкий) умер 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Причиной стала острая сердечная недостаточность. Его сын, 20-летний Антоний, учится в МГУ на медиакоммуникациях и оказался в центре скандала после появления видеозаписи его разговора с матерью. В ходе разговора он с использованием ненормативной лексики требует позволить спокойно продать квартиру, которую женщина называет «своей жизнью».

Блогер Мария Погребняк отметила, что ее шокирует эта ситуация и то, что сын готов выгнать мать из квартиры.

«Мальчик, тебе совесть не жмет? Ты думаешь не о родном человеке, а как бы побыстрее у нее крышу над головой продать и пустить по ветру? Он, видите ли, живет на деньги девушки и ищет легкий заработок. Легкий заработок — это выкинуть мать на улицу? Антоний, очнись! Пока ты «фоткаешь квартиры», ты позоришь память отца и свое имя», — заявила Погребняк.

Она посоветовала молодому человеку найти работу и помириться с матерью.

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Сам сын Децла, комментируя скандал, признал, что на видео он выглядит «резким и невоспитанным». Однако, по словам Антония Толмацкого, не стоит судить о нем по нескольким секундам записи, так как квартира принадлежит его бабушке, и он просто помогает ей «разменять» жилье и пытался ранее решить дело миром.