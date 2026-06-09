Вдова Курта Кобейна ошеломила фанатов

Кортни Лав показала свое новое фото. Рокерша сменила имидж, и теперь она выбирает романтичные образы.

Кортни Лав оставила в прошлом безбашенный образ жизни. Вдова Курта Кобейна преобразилась и даже облагородилась внешне.

Сегодня рок-звезда поделилась новой фотографией. 61-летняя Кортни выглядела молодой и свежей. На ней была белая блузка и светло-голубая мини-юбка. Исполнительница распустила волосы и сделала естественный макияж. На руках Лав держала питомца — черную собаку.

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Фото оценила секс-символ Голливуда 90-х Шэрон Стоун — она поставила «лайк» Корни. А поклонники отметили, что фронтвумен группы Hole выглядит все моложе и моложе.

«Такая легкая красота», «Ты выглядишь очень молодо», «Отличное чувство стиля, как и обычно», «Красивая блузка», — написали фанаты Кортни.

Рок-звезда известна не только своим скандальным творчеством, но и не менее скандальным браком с Куртом Кобейном, лидером группы Nirvana. Они поженились в 1992 году, и вскоре у пары родилась дочь Фрэнсис.

В 1994 году Курта не стало — по официальной версии, он застрелился в собственном доме в Сиэтле. Но фанаты Кобейна обвиняли в трагедии Кортни. Они говорили, что она якобы подсадила его на запрещенные вещества. Также ходили слухи, что Лав заказала убийство мужа, опасаясь развода и раздела имущества.

Сейчас у Кортни все хорошо. Она уже является бабушкой — в 2024 году Фрэнсис родила ребенка. Изредка девушка публикует фото с мужем.