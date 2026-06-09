Макаревичу* предрекли переезд в США

Продюсер Павел Рудченко допустил переезд лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* в США после того, как артист попал с семьёй под обстрел в Израиле.

«В свете последних событий, связанных с обстрелами, вполне вероятно, что семья Макаревича в ближайшее время переедет. Скорее всего — в Соединённые Штаты Америки», — сказал он в беседе с aif.ru.

По словам Рудченко, переезд в страны Европы маловероятен.

Ранее сообщалось, что дом Макаревича повреждён обломками иранской ракеты.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.