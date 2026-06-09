«Мерзкая бабка»: 67-летняя Мадонна разыграла непристойную сцену в новом видео

Мадонна вызвала переполох в соцсетях. Она выпустила новое видео, в котором разгулялась на полную катушку.

Поклонники Мадонны уже привыкли к провокациям в ее исполнении. Казалось, они видели буквально все, на что эпатажная американка способна. Однако поп-королева в свои 67 лет не прочь выкинуть очередной финт.

Недавно Мадонна выпустила клип с участием Кейт Мосс. Но все внимание артистка перетянула на себя провокационной сценой, где она имитирует половой акт с молодым человеком под видом танца. Все действо 18+ происходит в кабинке туалета.

Публика в очередной раз ахнула от выходки Мадонны. Некоторые даже назвали ее «ополоумевшей старухой», которая никак не может смириться с возрастом. Другие же отметили, что ничего нового не увидели — поп-дива остается верна себе.

«Мадонна делает то, что всегда делала — провокацию. Забавно видеть, как это заводит некоторых людей», «Как она может смотреть своим детям в глаза...», «Глупая старая дура», «Она становится посмешищем», «Непристойная, мерзкая бабка», «Мадонна, пожалуйста, повзрослей и состарься достойно...», «Молитесь за эту пожилую женщину», — написали в комментариях.

А в апреле Мадонну разнесли за выступление на фестивале Coachella. По мнению зрителей, перформанс в исполнении звезды получился жутким.