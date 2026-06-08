Татьяна Васильева вышла на сцену в образе обнаженной богини Венеры

79‑летняя Татьяна Васильева удивила поклонников смелым образом. Народная артистка России исполнила одну из главных ролей в спектакле «Плохие девчонки», где по сценарию сбрасывает с себя плащ и предстаёт перед зрителями в образе обнажённой богини Венеры, интимные места которой прикрывают золотые ракушки и рыжие волосы.

Оголяться знаменитости, тем не менее, не пришлось — в нагую богиню актриса перевоплощается с помощью комбинезона телесного цвета, сообщает Teleprogramma.org.

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Ранее актриса Татьяна Васильева призналась, что в детстве ей часто доставалось от мамы — причём наказание было весьма суровым, а поводом могло послужить всё что угодно. Однако обид у артистки нет. Она честно говорит о том, что боготворит своих родителей, а маме она даже благодарна за то, что та могла её ударить.

При этом сама Васильева подобных методов воспитания не придерживалась — на своих детей она не поднимала руку. Исключением стал лишь один случай с сыном Филиппом.