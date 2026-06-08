Макаревич* вышел на связь после обстрела его дома в Израиле

Фронтмен рок-группы «Машина Времени» Андрей Макаревич* вышел на связь после сообщений об обстреле его дома в Израиле со стороны Ирана.

© Вечерняя Москва

Музыкант опубликовал фото разбитого стекла в детской комнате и кусков металла в саду и на этом фоне раскритиковал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

— К нам вчера прилетело. Окна, рамы, крыша... Нас, к счастью, не было дома. Интересно, Трамп правда думает, что с ними можно о чем-то договориться? То есть у нас перемирие?.. С утра уже была еще одна тревога. Похоже, поехало, — написал он в своих социальных сетях.

О прилете сообщила супруга музыканта Эйнат Кляйн. По ее словам, иранский обстрел застал их семью по пути домой: им пришлось долго лежать прямо на земле и наблюдать за проезжающими экстренными службами. В результате атаки иранских войск никто не пострадал, но в детской комнате разбилось стекло, а сад оказался засыпан кусками металла. В связи со случившимся российский юморист Михаил Шац* и музыкант Борис Гребенщиков* выразили Макаревичу* и его семье публичное сочувствие.

*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.